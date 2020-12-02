Военный эксперт заявил, что для фейков ЧВК "Вагнер" находят везде

Коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков сравнил со скоморохом самозванца, сыгравшего роль бойца ЧВК "Вагнера" во вчерашней статье "Медузы".
Вчера латвийское оппозиционное издание опубликовало интервью с Маратом Габидуллиным, который заявил, что он "боец" из "Группы Вагнера". По словам псевдовагнеровца, он решил поговорить с журналистами перед выходом его мемуаров о сирийской войне.
Леонков обратил внимание на то, что тему "вагнеровцев" активно муссировали после объявления так называемой АТО на Украине. Позже либеральные издания тиражировали информацию, что бойцы ЧВК "Вагнера" принимают участие в украинском конфликте на стороне ополченцев.
"Эта информация промелькнула, а потом кто-то стал раскручивать — ЧВК "Вагнер" там, ЧВК "Вагнер" сям. В общем где что-то происходит, там обязательно находятся "вагнеровцы", — объяснил специалист.
Эксперт предположил, что Габидуллин вымышленный персонаж.
"Человек, который выдает себя за бойца ЧВК "Вагнер" — или придуманный, или скоморох, который рядится в одежды, которых нет", — подчеркнул Леонков.
Алексей Леонков напомнил, что все появляющиеся в СМИ новости о российской частной военной компании — фейк, потому что существование ЧВК "Вагнера" официально не подтверждено. Президенту Белоруссии Александру Лукашенко пришлось отправить в отставку начальника КГБ, который утверждал, что "вагнеровцы" существуют. После этих заявлений возникли вопросы к его компетентности.
В деле о смерти Валентины Легкоступовой появились новые детали.