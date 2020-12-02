Владельцы ресторанов просят Беглова запретить их работу в Новый год

Владельцы петербургских кафе и ресторанов — члены объединения "Рестоград" — обратились к властям города с предложением ввести запрет на работу заведений общественного питания 31 декабря и 1 января. Своё обращение на имя губернатора Северной столицы Александра Беглова и главного санитарного врача Натальи Башкетовой рестораторы направили ещё до того, как стало известно о введении в городе жёстких ограничений на новогодние праздники.

"В связи с участившимися и резонансными случаями проведения массовых и зрелищных мероприятий в согласованном, а также в несанкционированном формате на фоне роста заболеваемости жителей Санкт-Петербурга новой коронавирусной инфекции, считаем необходимым взять на себя социальную ответственность за действия, направленные на снижение рисков заражения наших горожан", — цитирует РБК текст обращения.

Инициаторы идеи считают, что данная мера позволит ответственным рестораторам показать свою социальную и гражданскую ответственность.

Стоит напомнить: 2 декабря губернатор Александр Беглов подписал указ о том, что для заведений общепита будет ужесточён комендантский час (начинается с 19.00). Кроме того, в период с 30 декабря по 3 января все кафе и рестораны должны быть закрыты.