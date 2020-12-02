Израильские учёные провели исследование и пришли к выводу, что у людей с бронхиальной астмой ниже риск заражения COVID-19.
Специалисты пока не могут объяснить, с чем это связано, но у них есть несколько предположений.
Астматики часто пользуются ингаляционными кортикостероидами, которые снижают способность COVID-19 к размножению. Кроме того, у них снижено содержание ангиотензинпревращающего фермента 2, через который SARS-CoV-2 проникает в клетки организма. Также люди, страдающие астмой, более дисциплинированы, так как им часто приходится иметь дело с врачами, пояснил доктор Юджин Мерзон.
Боясь заразиться ещё одним заболеванием, поражающим лёгкие, астматики более ответственно относятся к соблюдению необходимых противоэпидемиологических мер, таких как ношение масок и дистанцирование.
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