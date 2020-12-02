Врач назвал самый опасный день для больных COVID-19

Врач Андрей Пеньков объяснил, какой период болезни является для коронавирусных пациентов самым опасным, сообщает портал lb. ua.

"Опасность для больных составляет 9-10 день болезни — в этот период появляется одышка и проявляется острый респираторный дистресс-синдром", — пояснил он.

Именно поэтому в этот период больному нужно особенно много внимания.

"Цитокиновый шторм начинается после первой недели болезни", — сообщил Пеньков.

В этот период большинство пациентов нуждаются в госпитализации.

На второй недели лечения коронавируса наблюдается рост показателей всех реактивных маркеров воспаления.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что COVID-19 разрушает стенки сосудов, превращает их в "вологодское кружево" и вызывает определённые осложнения. Так, коронавирус приводит к развитию пневмонии и поражению сердечно-сосудистой системы.