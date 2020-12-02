На фоне пандемии COVID-19 может возникнуть пандемия бессонницы

Некоторых людей, заразившихся COVID-19, беспокоят проблемы со сном. Есть несколько факторов, которые провоцируют развитие бессонницы при COVID-19, сообщил в интервью "Радио 1" доктор медицинских наук, заслуженный врач России, президент Российского общества сомнологов Роман Бузунов.

"Сейчас уже очевидно, что на фоне пандемии коронавируса развилась пандемия бессонницы. Даже появился такой термин — "коронасомния". Сам коронавирус поражает нервные клетки, в частности, может влиять на центр мозга. Возникает органическая бессонница, связанная с повреждением структур мозга, отвечающих за сон", — пояснил он.

Сейчас люди находятся в стрессовой ситуации, которая неизвестно, когда завершится. Это вызывает депрессию и, следовательно, проблемы со сном.

Кроме того, самоизоляция привела к нарушению режима дня. Люди просыпаются и ложатся тогда, когда им хочется. У многих ограничена двигательная активность.

Роман Бузунов также рассказал, в какой позе лучше спасть больным коронавирусом.