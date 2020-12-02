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На фоне пандемии COVID-19 может возникнуть пандемия бессонницы

Общество

Некоторых людей, заразившихся COVID-19, беспокоят проблемы со сном. Есть несколько факторов, которые провоцируют развитие бессонницы при COVID-19, сообщил в интервью "Радио 1" доктор медицинских наук, заслуженный врач России, президент Российского общества сомнологов Роман Бузунов.

На фоне пандемии COVID-19 может возникнуть пандемия бессонницы

"Сейчас уже очевидно, что на фоне пандемии коронавируса развилась пандемия бессонницы. Даже появился такой термин — "коронасомния". Сам коронавирус поражает нервные клетки, в частности, может влиять на центр мозга. Возникает органическая бессонница, связанная с повреждением структур мозга, отвечающих за сон", — пояснил он.

Сейчас люди находятся в стрессовой ситуации, которая неизвестно, когда завершится. Это вызывает депрессию и, следовательно, проблемы со сном.

Кроме того, самоизоляция привела к нарушению режима дня. Люди просыпаются и ложатся тогда, когда им хочется. У многих ограничена двигательная активность.

Роман Бузунов также рассказал, в какой позе лучше спасть больным коронавирусом.

"Позиция "сон на животе" — это для тяжелобольных пациентов, у которых как правило 50-процентное и более поражение лёгких. Если человек переносит инфекцию более или менее легко, то не принципиально соблюдать именно позицию на животе. Хотя полным людям лучше избегать и положения на спине, потому что у них возникает храп и западание языка. Лучше спать на боку", — порекомендовал сомнолог.

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Надежда Яковлева, Куратор: Наталия Красовская
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