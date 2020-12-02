Россиянам посоветовали спрятаться от COVID-19 в Антарктиде

Скорость распространения коронавируса зависит от плотности населения и демографии самого региона или страны, сообщил в эфире НСН врач-иммунолог Владислав Жемчугов. Также имеют значение противоэпидемическое мероприятия, которые проводятся на территории государства.

Также Жемчугов объяснил, какие критерии обычно принимаются во внимание властями при введении тех или иных ограничений. Многое зависит от количества людей, которые ещё не переболели COVID-19.

"Когда число людей с антителами достигнет 60-70%, то эпидемия начнёт развиваться медленнее, а к 80% прекратится. Это закон эпидемиологии, от него никуда не деться", — пояснил эксперт.

Если ситуация в системе здравоохранения не очень критична, то ограничения можно ослабить. Основной критерий для смягчения профилактических мер — это количество свободных мест для заражённых.

Единственным регионом, где можно спрятаться от коронавируса и ждать появления вакцины, является Антарктида.