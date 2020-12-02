В Роскачестве рассказали об опасности услуги "Автоплатёж" с карты

Автоплатёж — когда средства за ту или иную услугу списываются автоматически в обозначенное время. Удобная функция, но её подключение может представлять определённую проблему.

Чем может быть опасен автоплатёж, в интервью агентству "Прайм" рассказала аналитик-исследователь цифровых продуктов автономной некоммерческой организации "Роскачество" Эльвина Насибулина.

"Есть целый ряд потенциальных проблем, связанных с автоплатежом. Например, можно настроить такую услугу, но не проверить, куда поступают средства, а затем выяснить, что деньги уходят по неправильным реквизитам. Конечно, в таком случае вы окажетесь в очень неприятной ситуации", — пояснила специалист.

Если человек перестаёт пользоваться сервисом, то оплата за него всё равно продолжает списываться автоматически. Для того чтобы этого не происходило, необходимо периодически проверять список своих автоплатежей.

Также эксперт не советует отключать оповещения о списании средств, это позволит контролировать расходы.