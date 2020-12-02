Врач назвала два лекарства, которыми нужно запастись до Нового года

Чаще всего в период новогодних каникул россияне сталкиваются с такими проблемами, как переедание, алкогольная интоксикация и отравление. В связи с этим до новогодних праздников следует запастить двумя лекарствами, чтобы утром после застолья чувствовать себя хорошо, сообщила в интервью News. ru врач-терапевт Людмила Лапа.

"Если мы хотим избавить себя от неприятных симптомов наутро после переедания и "перепития", то нужно за праздничным столом принять ферменты. Они помогут всё переработать, в том числе и алкоголь. А в конце застолья необходимо ещё и выпить сорбенты — они быстро выведут из организма все токсины", — объяснила врач.

Также Людмила Лапа советует быть аккуратнее с салатами, так как именно эти блюда являются самыми распространёнными причинами отравлений в новогодние праздники.

В таких ситуация состояние улучшат сорбенты.

Врач напоминает, что не следует есть блюда, срок изготовления которых превышает 12 часов. Это относится как к покупным, так и к домашним салатам.