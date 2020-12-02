Из-за пандемии в России возник дефицит новогодних игрушек

В конце декабря россияне могут столкнуться с проблемой выбора детских новогодних подарков.

По словам представителей российского бизнеса, к Новому году в стране возможен дефицит игрушек иностранного производства. Обычно эти товары закупают на склады ещё в сентябре, но в этом году их не удалось импортировать в нужном количестве.

По данным за прошлый год, до 71% игрушек на полках магазинов сделаны за границей. Текущий дефицит детских товаров возник из-за пандемии коронавируса, сообщила в интервью "Известиям" президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина.

В начале года многие иностранные поставщики, в том числе и Китай, приостановили работу своих предприятий из-за угрозы распространения COVID-19.

АИДТ обратилась в Федеральную таможенную службу с просьбой ускорить процедуру проверки импортных игрушек на границе, чтобы их можно было быстрее поставить на российский рынок.