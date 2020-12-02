31 декабря в Белгородской области объявили выходным днём

Для жителей Белгородской области 31 декабря будет выходным днём. Такое решение приняли власти региона.

"Организовать работу в выходной день 26 декабря 2020 года в органах исполнительной власти, государственных органах области, областных государственных учреждениях, предприятиях. Предоставить работникам другой день отдыха — 31 декабря 2020 года", — говорится в распоряжении врио губернатора Вячеслава Гладкова.

Ранее было принято решение о том, что очные новогодние мероприятия будут проходить только в детских садах и в начальной школе.

Мероприятия, запланированные для учащихся старших классов и студентов, будут переведены в онлайн-формат.

Напомним, что ранее член Общественной палаты РФ, глава "Трезвой России" Султан Хамзаев направил главам российских регионов обращение, в котором призвал их сделать 31 декабря выходным.