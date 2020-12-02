В РФ хотят запретить суррогатное материнство для иностранцев

Представители Общественной палаты предлагают запретить услугу суррогатного материнства для иностранных граждан и для одиноких россиян.

"Среди предложений ОП — запрет на участие в программах сурматеринства иностранных граждан, запрет на его рекламу. Отказ от реализации суррогатного материнства на коммерческой основе, закрепление права использования программы только семейными парами и, соответственно, запрет для участия в ней одиноких граждан России", — сообщают "Известия" со ссылкой на резолюцию ОП.

8 декабря состоится заседание, на котором будут присутствовать представители Общественной палаты, члены Госдумы, врачи и детские омбудсмены.

Подготовленный в результате законопроект будет направлен на рассмотрение президенту Владимиру Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину, а также руководителям силового блока.