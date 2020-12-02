Как сохранить правильную осанку на "удалёнке"?

Из-за пандемии COVID-19 многие люди сейчас работают удалённо и проводят много времени за компьютером.

В связи с этим стал актуален вопрос сохранения здоровья спины. О том, как сохранить правильную осанку, в интервью РИА "Новости" рассказал медицинский директор сети клиник "Семейная" и невролог "СберЗдоровья" Павел Бранд.

Длительная работа за ПК в неправильной позе может спровоцировать боли в области поясницы, а также синдром запястного канала или карпальный туннельный синдром.

"Он проявляется болью, онемением, покалыванием или слабостью в руке", — отметил врач.

Такие симптомы может вызвать монотонная работа с компьютерной мышью и клавиатурой. В первую очередь нужно использовать коврик для мыши и подкладку под запястье. Приобретать какую-то специальную дорогую мебель необязательно.

При работе за компьютером важно следить за правильным положением рук. Рука должна быть согнута в локте под прямым углом, а кисть — лежать на столе, отметил Бранд.