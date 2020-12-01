Военный эксперт прокомментировал обилие фейков о ЧВК "Вагнер"

Военный эксперт Алексей Суконкин рассказал об изобилии фейков вокруг российских ЧВК на примере очередной провокационной статьи "Медузы".

Латвийское либеральное издание опубликовало интервью якобы сотрудника ЧВК "Вагнер", который представился Маратом Габидуллиным. Он еще раз рассказал об уже известных и развенчанных мифах.

Подобные публикации, по словам Алексея Суконкина, не несут ничего нового так как вся информация вокруг таинственной ЧВК привлекает журналистов, жаждущих сенсаций. Эксперт пояснил, что тема подобных обсуждений достаточно молодая и модная, так как организация не распространяется о своих секретах.

"А там, где что-то скрыто завесой тайны, мгновенно появляются домыслы и откровенные фантазии, которые разлетаются по интернету с космической скоростью", — пояснил Суконкина.

Эксперт напомнил и о "казачьем атамане" Евгении Шабаеве, который всюду распространял выдуманную информацию о ЧВК "Вагнер", сотрудники которой якобы работали в зоне индопакистанского конфликта в Кашмире и в Венесуэле.

"Однако, как только ему задали уточняющие вопросы, он признался, что все придумал", — заметил писатель.

Подобные фейки, по словам Суконкина, рождаются все чаще. Лживую информацию распространяют разные издания и спикеры, пытаясь бесплатно прорекламировать себя. Рассказ, повторяющий ранние истории, по мнению политолога, уже вторичен.

«"Вагнер" уже стал именем нарицательным — и к этой легенде примазываются кто ни попадя», — отмечает он.

Человек, который назвал себя Маратом Габидуллиным, вероятно, просто решил пропиарить собственную книгу.