Юлия Скрипаль внезапно вышла на связь после долгого молчания

Родственницы обсудили семейные дела и международную обстановку.

Юлия Скрипаль, пережившая вместе со своим отцом, бывшим офицером ГРУ Сергеем Скрипалем, отравление в Солсбери в марте 2018 года, после более чем годичного молчания вдруг позвонила своей двоюродной сестре Виктории, живущей в Ярославле. Викторию удивило, что на ее телефоне высветился петербургский номер, однако по голосу она узнала Юлию.

Юлия рассказала, что продолжает находиться в Великобритании, но со своим отцом они живут сейчас раздельно: Сергей Скрипаль еще не полностью оправился от интоксикации и носит в горле трахеостому — специальную трубку для дыхания. За ним присматривает медработник, который регулярно чистит и меняет ее, а также помогает отцу Юлии по хозяйству. У самой же Юлии есть возможность выбираться гулять на природе, несмотря на локдаун из-за коронавируса.

"Я надеюсь, с папой хоть на Новый год увижусь. У него сложнее ситуация. Я-то восстановилась полностью, глаза только не отошли до конца — минус 0,25 зрение", — цитирует слова Юлии "МК".

Также Юлия поинтересовалась здоровьем бабушки — матери Сергея Скрипаля, и пообещала, что при возможности он позвонит ей. По словам Виктории, разговор состоялся в субботу, 21 ноября. До этого телефонного звонка Скрипали не выходили на связь с родственниками с июня 2019 года.