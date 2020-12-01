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Мусорная мафия — история одного заказного дела

Общество

Известный московский адвокат, Шота Горгадзе и радиоведущий Евгений Сатановский в прямом эфире радиостанции "Вести ФМ" рассказали о деле бывшего заместителя главы Истринского района Московской области, Владимира Штейна.

Мусорная мафия — история одного заказного дела

В Истринском городском суде Московской области завершено рассмотрение резонансного уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы администрации Истринского муниципального района Московской области, Владимира Штейна.

Обвинение считает, что в 2015 году Владимир Штейн якобы согласовал границы четырех земельных участков, зная, что их собственники — бывшие работники колхоза "Победа" потеряли права на них, так как передали права на свои земельные участки в ЗАО "Победа".

01 декабря 2020 г. в прямом эфире радиостанции "Вести ФМ" адвокат Шота Горгадзе и политолог Евгений Сатановский обсудили дело Владмира Штейна, рассказав о грубейших нарушениях, допущенных в ходе расследования уголовного дела.

Со слов адвоката уголовное дело находится на финальной стадии и со дня на день будет вынесен приговор. Шота Горгадзе отметил, что ожидает оправдательного приговора, хотя готов к любому развитию событий и не намерен дать свершится беззаконию.

"Мы будем вести это дело до конца. Кроме суда первой инстанции у нас есть еще апелляция и кассация. И конечно в случае обвинительного приговора мы будем его обжаловать вплоть до Верховного суда Российской Федерации" — отметил известный адвокат.

Так же адвокат заявил, что его подзащитного подставили, сфальсифицировав от его имени акты согласования. Со слов Шоты Горгадзе, Владимир Штейн не подписывал акты согласования — в Росреестр предоставили поддельные акты в электронном виде, оригиналы этих актов в материалах уголовного дела отсутствуют. Защита организовала исследование подписей экспертом, который дал заключение, что подписи сделаны не Штейном. Обвинение также провело экспертизу, которая не смогла сделать выводов из-за плохого качества "копий", произошло же это потому, что вместо того, чтобы предоставить диск, на котором записаны предоставленные в Росреестр электронные документы, следователь сам распечатал их на своем принтере и отдал эксперту на проверку.

Последнее слово будет предоставлено подсудимому 3 декабря 2020 года, после чего суд удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.

Куратор: Наталия Красовская
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