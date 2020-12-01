Ритейлеры перечислили товары повышенного спроса перед Новым годом

Ритейлеры рассказали, на какие товары ожидается повышенный спрос перед Новым годом и в период каникул.

Многие россияне из-за пандемии COVID-19 проведут праздники дома. Это позволит сэкономить деньги и приобрести больше качественных продуктов.

По мнению ритейлеров, в ближайшее время ожидается спрос на чай, кофе, алкогольные напитки, а также на товары для дома и пиротехнику.

Также они предполагают, что россияне в этом году будут больше покупать продовольственных товаров, чем непродовольственных.

"Одной из самых характерных тенденций предновогоднего сезона 2020 года станет дальнейший рост онлайн-продаж в продуктовом и непродуктовом ритейле", — сообщили в интервью "Известиям" представители Ассоциации компаний розничной торговли.

В целом в декабре ожидается повышенный спрос на консервированные овощи (кукуруза и горошек), колбасы, сыры, соки, фрукты, деликатесы и алкогольную продукцию, особенно на водку и шампанское.