Сыр признан самым полезным молочным продуктом

Самый полезный молочный продукт — сыр, сообщил в интервью URA. RU врач- гастроэнтеролог Константин Спахов.

По словам специалиста, в состав сыра не входят лактоза и молочный сахар. В нём содержится огромное количество белка, который нужен для нормальной работы организма, сообщают "Аргументы и Факты".

В состав сыра также входит жир, но он усваивается особенным образом и не способствует повышению уровня холестерина в крови.

При покупке сыра важно обращать внимание на состав продукта. В нём не должно быть никаких химических добавок.

Ранее представители некоммерческая организация "Российская система качества" рассказала россиянам о том, как не ошибиться при выборе плавленого сыра. Эксперты Роскачества указали на то, что настоящий, качественный плавленый сыр богат казеином, высококачественным белком. Помимо этого, в плавленом сыре крайне низкое содержание углеводов.