Какие продукты повышают риск развития сердечной недостаточности?

Пациентам с сердечной недостаточностью следует исключить из своего рациона некоторые продукты или минимизировать их употребление, утверждают учёные из Университета Кентукки.

"Если люди с сердечной недостаточностью имеют возможность уменьшить количество провоспалительных продуктов, которые они едят, стоит это сделать. Это может помочь им в выживании", — заявил один из авторов исследования Чон Хи Канг.

В список таких продуктов входят: красное мясо, жирные молочные продукты и рафинированные зерновые.

В исследовании приняли участие 213 человек, страдающих сердечной недостаточностью.

Все они в течение четырёх дней вели дневники питания. Полученные записи были изучены специалистами. Рацион больных оценивался в зависимости от продуктов и их роли в усилении или уменьшении воспалительного процесса.

Проанализировав питание, учёные в течение года наблюдали за пациентами.