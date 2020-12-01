Развод, особенно после долгих лет брака, может стать сильным потрясением для обоих супругов. Это может негативно отразиться на психическом здоровье человека. А психическое здоровье, как известно, это основа хорошего самочувствия.
Обычно бракоразводный процесс занимает много времени, но в некоторых странах практикуются и "быстрые" разводы.
Датские учёные из Копенгагенского университета решили выяснить, как быстрый развод, когда от подачи заявления до расторжения брака проходит до пяти дней, отражается на здоровье человека.
В результате выяснилось, что психическое и физическое здоровье недавно разведённых женщин было намного хуже, чем у других групп населения.
Из-за конфликтов, которые часто сопровождают развод, у обоих супругов наблюдалось ухудшение психического здоровья.
Кроме того, учёные выяснили, что у молодых мужчин с хорошим уровнем дохода было лучше физическое здоровье, а наличие большего числа детей, появление нового партнёра и большое количество предыдущих разводов были связаны с улучшением психического здоровья, сообщает medikforum. ru.
Среди женщин хорошим физическим здоровьем отличаются те, у кого было мало разводов, есть новый партнёр и достойный доход. А начало развода и появление нового партнера связаны с улучшением психического здоровья у женщин
Данные выводы могут помочь в разработке эффективных методов физической и психической реабилитации после разводов, считают психологи.
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