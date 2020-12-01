Развод отрицательно отражается на здоровье женщин

Развод, особенно после долгих лет брака, может стать сильным потрясением для обоих супругов. Это может негативно отразиться на психическом здоровье человека. А психическое здоровье, как известно, это основа хорошего самочувствия.

Обычно бракоразводный процесс занимает много времени, но в некоторых странах практикуются и "быстрые" разводы.

Как "быстрый" развод влияет на здоровье женщины?

Датские учёные из Копенгагенского университета решили выяснить, как быстрый развод, когда от подачи заявления до расторжения брака проходит до пяти дней, отражается на здоровье человека.

В результате выяснилось, что психическое и физическое здоровье недавно разведённых женщин было намного хуже, чем у других групп населения.

Из-за конфликтов, которые часто сопровождают развод, у обоих супругов наблюдалось ухудшение психического здоровья.

Кроме того, учёные выяснили, что у молодых мужчин с хорошим уровнем дохода было лучше физическое здоровье, а наличие большего числа детей, появление нового партнёра и большое количество предыдущих разводов были связаны с улучшением психического здоровья, сообщает medikforum. ru.

Среди женщин хорошим физическим здоровьем отличаются те, у кого было мало разводов, есть новый партнёр и достойный доход. А начало развода и появление нового партнера связаны с улучшением психического здоровья у женщин

Данные выводы могут помочь в разработке эффективных методов физической и психической реабилитации после разводов, считают психологи.