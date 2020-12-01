В 2020 году 50 тыс. россиян заразились ВИЧ

За январь-октябрь 2020 года в России было выявлено 49 920 новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией, что на 25% меньше, чем за такой же период прошлого года, сообщил Роспотребнадзор.

Более 28,3 млн российских граждан прошли обследование на ВИЧ-инфекцию. В основном инфицированные — это люди в возрасте от 30 до 49 лет.

"В последние годы отмечается снижение темпов прироста заболеваемости ВИЧ-инфекцией: в 2019 году — на 5,6 %, в 2018 году — на 2% по сравнению с аналогичными периодами при беспрецедентном объеме охвата населения обследованием на ВИЧ-инфекцию — 40,8 млн человек (27,6 % населения страны)", — отметили в ведомстве.

Сегодня, 1 декабря, проводится Всемирный день борьбы со СПИДом. ВИЧ диагностирован более чем у 1 млн россиян.

РФ входит в число стран с "высоким бременем ВИЧ".

Минздрав РФ работает над созданием проекта стратегии по борьбе с данным заболеванием до 2030 года.