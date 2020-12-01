"Трезвая Россия" предлагает губернаторам объявить 31 декабря выходным

Член Общественной палаты РФ, глава "Трезвой России" Султан Хамзаев направил главам российских регионов обращение, с котором призывает их сделать 31 декабря выходным днём, сообщает РИА Новости.

"На протяжении более шести лет продвигаем общественную инициативу "31 декабря — выходной день". По итогам социологический опросов, проводимых ежегодно, доля поддержки инициативысоставляет свыше 85% от всех опрошенных граждан", — говорится в тексте письма.

31 декабря люди должны быть дома с семьёй и готовить к встрече Нового года, поэтому этот день должен быть официальным выходным днём.

"Уверен, что официальный выходной день сделает атмосферу 31 декабря ещё более праздничной, а людей — более спокойными и счастливыми", — считает Хамзаев.

Также он напомнил, что в прошлом году этот день был объявлен выходным в более чем 15 российских регионах.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что законопроект, согласно которому 31 декабря могло бы навсегда стать выходным, так и не прошёл "селекцию" депутатов.