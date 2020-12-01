Медики утверждают, что чрезмерное пристрастие к чесноку может указывать на то, что в организме появились паразиты, сообщает сетевое издание "Актуальные новости".
Есть исследования, в результате которых было доказано, что тяга к чесноку проявляется на фоне заражения гельминтами. Чеснок — источник соединений, благодаря которым пищеварительная система человека защищена от паразитов. Организм, желая "напомнить" о необходимости таких соединений, может вызывать желание съесть чеснок.
Кроме того, чеснок активизирует выработку желчи и желудочного сока, что тоже не нравится кишечным паразитам.
Также тяга к чесноку может возникать на фоне хронического стресса. И здесь тоже имеет место биологическое объяснение. Чеснок стимулирует выработку эндорфинов, которые помогают организму нормализовать эмоциональный фон.
"Нужно обращать внимание на такие сигналы, как желание съесть тот или иной продукт. У нашего тела есть биологические механизмы, которые защищают нас от разных болезней и инфекций, и тяга к разным продуктам — это один из таких механизмов", — отмечают медики.
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