Тяга к чесноку говорит о наличии паразитов в организме

Медики утверждают, что чрезмерное пристрастие к чесноку может указывать на то, что в организме появились паразиты, сообщает сетевое издание "Актуальные новости".

Есть исследования, в результате которых было доказано, что тяга к чесноку проявляется на фоне заражения гельминтами. Чеснок — источник соединений, благодаря которым пищеварительная система человека защищена от паразитов. Организм, желая "напомнить" о необходимости таких соединений, может вызывать желание съесть чеснок.

Кроме того, чеснок активизирует выработку желчи и желудочного сока, что тоже не нравится кишечным паразитам.

Также тяга к чесноку может возникать на фоне хронического стресса. И здесь тоже имеет место биологическое объяснение. Чеснок стимулирует выработку эндорфинов, которые помогают организму нормализовать эмоциональный фон.