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Тяга к чесноку говорит о наличии паразитов в организме

Общество

Медики утверждают, что чрезмерное пристрастие к чесноку может указывать на то, что в организме появились паразиты, сообщает сетевое издание "Актуальные новости".

Тяга к чесноку говорит о наличии паразитов в организме

Есть исследования, в результате которых было доказано, что тяга к чесноку проявляется на фоне заражения гельминтами. Чеснок — источник соединений, благодаря которым пищеварительная система человека защищена от паразитов. Организм, желая "напомнить" о необходимости таких соединений, может вызывать желание съесть чеснок.

Кроме того, чеснок активизирует выработку желчи и желудочного сока, что тоже не нравится кишечным паразитам.

Также тяга к чесноку может возникать на фоне хронического стресса. И здесь тоже имеет место биологическое объяснение. Чеснок стимулирует выработку эндорфинов, которые помогают организму нормализовать эмоциональный фон.

"Нужно обращать внимание на такие сигналы, как желание съесть тот или иной продукт. У нашего тела есть биологические механизмы, которые защищают нас от разных болезней и инфекций, и тяга к разным продуктам — это один из таких механизмов", — отмечают медики.

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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