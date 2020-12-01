Почему не нужно запрещать детям грызть ногти?

Не нужно запрещать ребёнку грызть ногти. Оказывается, эта привычка очень полезна для растущего организма, считают учёные из Университета Макмастера.

Принято считать, что грызть ногти вредно, так как это может спровоцировать развитие инфекций, сообщает портал Med-heal.ru. Поэтому многие родители пытаются во что бы то ни стало оградить своего ребёнка от обитающих под ногтями патогенов. Например, детям мажут руки перцем, чтобы им не хотелось тянуть их в рот.

Канадские учёные утверждают, что привычка грызть ногти — это "естественная вакцина".

"В чем заключается эффект любой вакцины? Вы получаете некоторое количество патогена, чтобы ваша иммунная система могла научиться бороться с ним. Привычка грызть ногти — это, в общем-то, то же самое. Когда дети тянут пальцы в рот, то контактируют с незначительными количествами условно патогенных бактерий, и этот факт идет их иммунитету лишь на пользу", — отмечают специалисты.

Учёные уже давно заявляются, что не нужно создавать ребёнку "стерильную" обстановку. Иммунитет должен контактировать с разными угрозами, чтобы правильно функционировать.