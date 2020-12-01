С 1 декабря в России вступил в силу закон, согласно которому граждане будут получать в личном кабинете на портале Госуслуг актуальную информацию о полагающихся им льготах, выплатах и пособиях.
Персональное информирование запускается на базе единой государственной информационной системы социального обеспечения.
Информация о мерах социальной поддержки будет предоставляться пенсионерам, родителям детей, безработным и другим категориям граждан.
"Сегодня современные технологии позволяют при наступлении того или иного жизненного события определять, как именно государство может поддержать гражданина, и проинформировать его о полагающейся социальной помощи", — цитирует "Российская газета" слова главы Минтруда Антона Котякова.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что студентам могут выплачивать по 500 тысяч рублей после окончания вуза.
В минувшее воскресенье в Белоруссии сторонники оппозиции снова вышли на улицы. Колонной промаршировали по Минску и другим городам страны. Вяленько так промаршировали...