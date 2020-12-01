С 1 декабря россиян будут уведомлять о положенных им мерах соцподдержки

С 1 декабря в России вступил в силу закон, согласно которому граждане будут получать в личном кабинете на портале Госуслуг актуальную информацию о полагающихся им льготах, выплатах и пособиях.

Персональное информирование запускается на базе единой государственной информационной системы социального обеспечения.

Информация о мерах социальной поддержки будет предоставляться пенсионерам, родителям детей, безработным и другим категориям граждан.

"Сегодня современные технологии позволяют при наступлении того или иного жизненного события определять, как именно государство может поддержать гражданина, и проинформировать его о полагающейся социальной помощи", — цитирует "Российская газета" слова главы Минтруда Антона Котякова.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что студентам могут выплачивать по 500 тысяч рублей после окончания вуза.