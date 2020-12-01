Правильное употребление картофеля полезно для организма, но некоторым людям лучше отказаться от этого продукта, сообщила в интервью изданию "Аргументы и факты" заведующая эндокринологическим отделением "Мединцентра", врач-эндокринолог высшей квалификационной категории Елена Губкина.
Так, картофель не рекомендуется людям с сахарным диабетом, ожирением и гастритом с пониженным уровнем кислотности.
Однако полностью отказываться от употребления картофеля не стоит, лучше ограничить долю продукта в суточном рационе на уровне 10%.
Картофель — источник калия и натрия. Эти вещества необходимы для нормальной работы клеток. Также в картофеле содержатся витамины В6 и С.
Губкина рекомендует употреблять картофель в варёном виде или готовить его на пару.
При покупке картофеля следует обращать внимание на его внешний вид. Нельзя есть плоды зелёного цвета, так как в них содержится соланин.
Также стоит поинтересоваться условиями выращивания овоща, а во время приготовления рекомендуется воздержаться от высокой температуры.
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