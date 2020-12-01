Эндокринолог рассказала, кому нельзя есть картошку

Правильное употребление картофеля полезно для организма, но некоторым людям лучше отказаться от этого продукта, сообщила в интервью изданию "Аргументы и факты" заведующая эндокринологическим отделением "Мединцентра", врач-эндокринолог высшей квалификационной категории Елена Губкина.

Так, картофель не рекомендуется людям с сахарным диабетом, ожирением и гастритом с пониженным уровнем кислотности.

Однако полностью отказываться от употребления картофеля не стоит, лучше ограничить долю продукта в суточном рационе на уровне 10%.

Картофель — источник калия и натрия. Эти вещества необходимы для нормальной работы клеток. Также в картофеле содержатся витамины В6 и С.

Губкина рекомендует употреблять картофель в варёном виде или готовить его на пару.

При покупке картофеля следует обращать внимание на его внешний вид. Нельзя есть плоды зелёного цвета, так как в них содержится соланин.

Также стоит поинтересоваться условиями выращивания овоща, а во время приготовления рекомендуется воздержаться от высокой температуры.