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Новый год к нам мчится: ритейлеры ожидают хорошую выручку

Общество

Из-за коронавирусный ограничений в новогодние праздники россияне будут лишены возможности праздновать с размахом. И вынуждены будут много времени проводить дома.

Новый год к нам мчится: ритейлеры ожидают хорошую выручку

Ритейлеры уже начали подготовку: завозят больше, чем обычно, продуктов.

Как сообщает портал URA. RU, супермаркеты планируют продать больше:

  • чая — на 37%,
  • кофе — на 50%,
  • вина — на 58%,
  • непродовольственных товаров — на 56%.

Как рассказал "Известиям" гендиректор сети "Магнит" Ян Дюннинг, ритейлер ожидает "хороших продаж":

"Не исключено, что может вырасти спрос на продукты средней и более высокой ценовой категории. Дело в том, что граждане попытаются компенсировать неудавшийся отпуск дополнительными покупками".

Сеть супермаркетов "Лента" надеется, что будет повышенный спрос на

  • элементы декора,
  • украшения к празднику,
  • кухонные аксессуары,
  • посуду и утварь,
  • товары для сервировки стола.

Неприятный прогноз

А вот цены на продукты, по оценкам экспертов, могут в оставшийся до нового года календарный месяц вырасти.

  • Скорее всего, подорожают макароны, молоко, мясо и рыба.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
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