Новый год к нам мчится: ритейлеры ожидают хорошую выручку

Из-за коронавирусный ограничений в новогодние праздники россияне будут лишены возможности праздновать с размахом. И вынуждены будут много времени проводить дома.

Ритейлеры уже начали подготовку: завозят больше, чем обычно, продуктов.

Как сообщает портал URA. RU, супермаркеты планируют продать больше:

чая — на 37%,

кофе — на 50%,

вина — на 58%,

непродовольственных товаров — на 56%.

Как рассказал "Известиям" гендиректор сети "Магнит" Ян Дюннинг, ритейлер ожидает "хороших продаж":

"Не исключено, что может вырасти спрос на продукты средней и более высокой ценовой категории. Дело в том, что граждане попытаются компенсировать неудавшийся отпуск дополнительными покупками".

Сеть супермаркетов "Лента" надеется, что будет повышенный спрос на

элементы декора,

украшения к празднику,

кухонные аксессуары,

посуду и утварь,

товары для сервировки стола.

Неприятный прогноз

А вот цены на продукты, по оценкам экспертов, могут в оставшийся до нового года календарный месяц вырасти.

Скорее всего, подорожают макароны, молоко, мясо и рыба.

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