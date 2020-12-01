Новый год к нам мчится: ритейлеры ожидают хорошую выручку

Из-за коронавирусный ограничений в новогодние праздники россияне будут лишены возможности праздновать с размахом. И вынуждены будут много времени проводить дома.
Ритейлеры уже начали подготовку: завозят больше, чем обычно, продуктов.
Как сообщает портал URA. RU, супермаркеты планируют продать больше:
Как рассказал "Известиям" гендиректор сети "Магнит" Ян Дюннинг, ритейлер ожидает "хороших продаж":
"Не исключено, что может вырасти спрос на продукты средней и более высокой ценовой категории. Дело в том, что граждане попытаются компенсировать неудавшийся отпуск дополнительными покупками".
Сеть супермаркетов "Лента" надеется, что будет повышенный спрос на
А вот цены на продукты, по оценкам экспертов, могут в оставшийся до нового года календарный месяц вырасти.
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