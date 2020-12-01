Изменения в нормативных актах, вступающие в силу с 1 декабря

В России традиционно каждый новый месяц приносит изменения в законы.
Что нового ждать гражданам страны с сегодняшнего дня — 1 декабря 2020 года, выяснила "Правда.Ру" на официальном портале Госдумы.
Граждане РФ, имеющие право на какую-любо льготу, будут автоматически оповещаться об этом социальными службами. Либо через портал Госуслуг, либо по телефону.
Никуда больше ходить, чтоб выяснить "положено-не положено" больше не надо.
Медицинские работники, не получившие положенных "коронавирусных" выплат, смогут пожаловаться на это на Госуслугах. Там появился спецраздел.
С сегодняшнего дня льготные категории россиян смогут покупать билеты на электрички и поезда дальнего следования дистанционно с учетом положенной им скидки — ехать на вокзал и показывать кассиру документы больше не надо.
Операторы, продающие проездной документ, будут сами получать все данные через федеральные информационные системы.
На Едином портале госуслуг (ЕСИА) также можно будет подавать заявление на возврат денег за купленный онлайн, но неиспользованный билет. Кстати, сделать это смогут все граждане, а не только льготники.
С 3 декабря водительские документы будут выглядеть немного иначе, чем сейчас.
Права:
ПТС и свидетельство о регистрации ТС:
Бланки ПТС и свидетельства, изготовленные по ранее утвержденным образцам, можно будет использовать до полного их израсходования, но не позже чем до 1 января 2025 года.
В минувшее воскресенье в Белоруссии сторонники оппозиции снова вышли на улицы. Колонной промаршировали по Минску и другим городам страны. Вяленько так промаршировали...