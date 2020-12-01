Изменения в нормативных актах, вступающие в силу с 1 декабря

В России традиционно каждый новый месяц приносит изменения в законы.

Что нового ждать гражданам страны с сегодняшнего дня — 1 декабря 2020 года, выяснила "Правда.Ру" на официальном портале Госдумы.

Положена льгота? Тебе сообщат

Граждане РФ, имеющие право на какую-любо льготу, будут автоматически оповещаться об этом социальными службами. Либо через портал Госуслуг, либо по телефону.

Никуда больше ходить, чтоб выяснить "положено-не положено" больше не надо.

Медработник? Нет выплат? Заяви!

Медицинские работники, не получившие положенных "коронавирусных" выплат, смогут пожаловаться на это на Госуслугах. Там появился спецраздел.

Есть льгота на проезд по ЖД? Можно оформить билет, не выходя из дома

С сегодняшнего дня льготные категории россиян смогут покупать билеты на электрички и поезда дальнего следования дистанционно с учетом положенной им скидки — ехать на вокзал и показывать кассиру документы больше не надо.

Операторы, продающие проездной документ, будут сами получать все данные через федеральные информационные системы.

На Едином портале госуслуг (ЕСИА) также можно будет подавать заявление на возврат денег за купленный онлайн, но неиспользованный билет. Кстати, сделать это смогут все граждане, а не только льготники.

Изменится форма водительских прав, ПТС и СТС

С 3 декабря водительские документы будут выглядеть немного иначе, чем сейчас.

Права:

в верхней части лицевой стороны появятся надписи на трех языках — русском, английском и французском.

ПТС и свидетельство о регистрации ТС:

должны быть указаны данные о мощности двигателя автомобиля, а для транспортных средств, которые стоят на учете на ограниченный срок, — сведения о сроке государственной регистрации.

Бланки ПТС и свидетельства, изготовленные по ранее утвержденным образцам, можно будет использовать до полного их израсходования, но не позже чем до 1 января 2025 года.

Ещё в декабре, но чуть позже изменятся:

правила вывоза за границу редких музыкальных инструментов;

возможности удалённого взаимодействия с нотариусами.

До конца декабря надо определиться с формой трудовой книжки: