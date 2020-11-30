Учёные из Университета Сан-Франциско обнаружили связь между ранними пробуждениями и мигренью у школьников. Чем раньше ученики средней школы просыпаются, тем чаще их беспокоят головные боли. Выводы экспертов в интервью "Правде.Ру" прокомментировал российский мануальный терапевт, невролог, рефлексотерапевт Павел Керекеша.

"Мигрени у школьников бывают крайне редко. Вообще это нонсенс, чтобы у детей были мигрени. Я всегда с щепетильностью отношусь к заболеваниям детей, потому что адаптивные механизмы у детей выше, чем у взрослых. И надо умудриться довести ребёнка до такой степени, чтобы он заболел, тем более чтобы у него были головные боли. Скорее, они могут быть связаны с усталостью, недосыпанием, а также с неправильным положением головы во время сна: высокая подушка, запрокинутая голова и так далее.

В шейном отделе позвоночника проходят две вертебральные артерии. При их пережатии нарушается кровоток затылочной области, в первую очередь страдает мозжечок. Природа мигрени до конца не изучена. Предполагают, что это сосудистый фактор.

Первые два позвонка — это первый шейный и второй — именно там выходят вертебральные артерии. Иногда смещение в этой области может привести к зажатию вертебральной артерии и к головным болям. Чаще всего это бывает из-за слишком высокой подушки.

Не стоит пользоваться ортопедическими подушками. Если бы их делали, как стельки — с учётом трёх параметров — длины шеи, диаметра шеи и расстояния между затылочными буграми и на чём вы спите, тогда вопросов бы не было.

У большинства людей головные боли мигрениобразные и вызваны изменениями в шейном отделе позвоночника.

Лучше спать вообще без подушки.

Если у ребёнка возникают головные боли, то нужно выяснять причину. Чаще всего это связано с неправильной позицией головы во время сна" — пояснил собеседник "Правды.Ру".