Бодибилдер женился на секс-кукле только с третьей попытки

Бодибилдер из Казахстана Юрий Толочко наконец-то сыграл свадьбу с секс-куклой, которая переносилась три раза.

Изначально он хотел организовать торжество в Таиланде, однако позже отказался от затеи из-за пандемии коронавируса и ограничительных мер. Однако церемонию пришлось перенести ещё раз, поскольку на Толочко напали и избили, когда он вышел в женской одежде на митинг в поддержку трансгендеров.

Свадьба всё-таки состоялась 25 ноября. Празднование прошло в ресторане.

Примечательно, что бодибилдер "состоит в отношениях" с куклой уже полтора года.