ВОЗ: бесконтрольный приём антибиотиков может вызвать новую пандемию

Бесконтрольный приём антибиотиков и противовирусных лекарств на фоне пандемии COVID-19 может спровоцировать новую пандемию, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

"Если мы сейчас не будем осторожно использовать антибиотики, — их нужно принимать только по назначению врача, а все врачи должны только очень внимательно смотреть рекомендации, нужны они или не нужны, — тогда после коронавируса мы можем встретиться с гораздо худшей пандемией", — цитирует её словам ТАСС.

Вуйнович пояснила, что новая пандемия будет связана с микроорганизмами, которые станут устойчивыми к антибиотикам и противовирусным препаратами. Ведь в таком случае у людей не будет средств для лечения инфекционных заболеваний.

Также она отметила, что пандемия коронавируса не закончится в ближайшее время. Человечеству необходимо научить жить с COVID-19.