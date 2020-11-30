Вузы Москвы и Санкт-Петербурга перевели на удалёнку

В Москве и Санкт-Петербурге все учебные заведения перевели на дистанционный формат обучения в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. сообщает Telegram-канал Минобрнауки.

Также говорится о том, что вузы некоторых регионов тоже перевели на удалёнку.

Отмечается, что министерство разработало рекомендации для высших учебных заведения по организации эффективной работы дистанционного обучения.﻿

Ранее ведомство издало приказ о переводе студентов московских и петербургских вузов на удалённый режим работы.

Региональным вузам тоже было рекомендовало перейти на дистанционную форму обучения.

Напомним, что общее число заражённых COVID-19 в России достигло 2 295 654 человек. Жертвами заболевания стали 39 895 человек, 1 778 704 человека вылечились.﻿﻿