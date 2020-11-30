Александр Мясников: "Безопасных наушников не существует"

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал о вредном влиянии наушников на здоровье человека. Для человеческого слуха безопасной считается нагрузка не выше 80 децибел. Звук из наушников часто превышает норму.

"В наушниках может быть и 100, и 120 [децибел]", — пояснил он.

У любителей этого девайса через несколько лет могут начаться проблемы со слухом. В развитых странах около 25% населения к 50 годам испытывают начинают плохо слышать. Абсолютно безопасных наушников не существуют, отметил Мясников.

Врач рекомендует пользоваться накладными наушниками, так как они меньше влияют на здоровье.﻿

Ранее Александр Мясников объяснил, почему не стоит проходить полное обследование. Он утверждает, что общая диагностика организма может привести к увеличению заболеваемости и лишним расходам на лечение.