Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал о вредном влиянии наушников на здоровье человека. Для человеческого слуха безопасной считается нагрузка не выше 80 децибел. Звук из наушников часто превышает норму.
"В наушниках может быть и 100, и 120 [децибел]", — пояснил он.
У любителей этого девайса через несколько лет могут начаться проблемы со слухом. В развитых странах около 25% населения к 50 годам испытывают начинают плохо слышать. Абсолютно безопасных наушников не существуют, отметил Мясников.
Врач рекомендует пользоваться накладными наушниками, так как они меньше влияют на здоровье.
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