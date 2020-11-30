У спортсменов повышен риск развития болезней сердца, сообщил в интервью радиостанции "Говорит Москва" кардиолог Сергей Иванов. У людей, у которых высокие спортивные нагрузки, чаще возникают инфаркт или сердечная недостаточность.
Это связано с тем, что у них развивается спортивная гипертрофия миокарда, когда стенка миокарда утолщается, чтобы во время очень высоких нагрузок поддерживать нормальное кровоснабжение организма. Параллельно с утолщением стенки сердечной мышцы идёт процесс дистрофии.
Возникает дисбаланс: нужно питать большую мышцу, а у коронарных сосудов другие возможности.
"Накаченная мышца всё время испытывает дефицит питательных веществ и кислорода. Постепенно развиваются процессы дистрофии и сердечная недостаточность. Начинает страдать весь организм. Мозг, почки и основные органы недополучают кислород и полезные вещества", — пояснил врач.
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