Кардиолог: "У спортсменов выше риск развития сердечных заболеваний"

У спортсменов повышен риск развития болезней сердца, сообщил в интервью радиостанции "Говорит Москва" кардиолог Сергей Иванов.﻿ У людей, у которых высокие спортивные нагрузки, чаще возникают инфаркт или сердечная недостаточность.

Это связано с тем, что у них развивается спортивная гипертрофия миокарда, когда стенка миокарда утолщается, чтобы во время очень высоких нагрузок поддерживать нормальное кровоснабжение организма. Параллельно с утолщением стенки сердечной мышцы идёт процесс дистрофии.

Возникает дисбаланс: нужно питать большую мышцу, а у коронарных сосудов другие возможности.