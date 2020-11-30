Почему у космонавтов возникают проблемы со здоровьем?

Учёные установили причину, которая приводит к развитию проблем со здоровьем у космонавтов, сообщает EVO-RUS.COM.

Чаще всего у людей, находившихся в космосе, возникают сердечно-сосудистые заболевания и проблемы со сном. Учёные провели несколько исследований, в результате которых им удалось выяснить, что все эти проблемы связаны с митохондриями (энергетическими станциями клеток).

Также проблемы с митохондриями, вероятно, привели к изменениям в иммунной системе у астронавта Скотта Келли, находящегося на МКС.

Учёные изучили образцы тканей астронавтов и доказали наличие изменений митохондриальной активности в космосе.

По словам специалистов, результаты исследований можно будет использовать для разработки препаратов и мер профилактики с целью обеспечения более безопасного нахождения людей в космосе.