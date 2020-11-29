У российских пенсионеров будут искать дополнительные доходы

В следующем году российских пенсионеров будут массово проверять на наличие дополнительных доходов.

Об этом рассказала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.