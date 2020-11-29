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У российских пенсионеров будут искать дополнительные доходы

Общество

В следующем году российских пенсионеров будут массово проверять на наличие дополнительных доходов.

Об этом рассказала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

"В результате проверок, безусловно, появятся те, кому будут положены дополнительные деньги и те, кому придется возвращать в фонд незаконно полученные, но зато после этого будет меньше претензий и обращений по пенсионным выплатам", — пояснила она.

Автор: Алексей Корнеев, Куратор: Наталия Красовская
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