Диана Гурцкая положительно оценила упрощение процедуры оформления инвалидности в России.
Ранее Михаил Мишустин подписал указ, согласно которому повторное обращение в поликлинику не требуется в случае, если изначально в медицинских направлениях на экспертизу не были указаны все врачи.
"Давно ожидаемый и правильный шаг. Остаётся только надеяться, что бюрократы на местах не найдут новых зацепок, чтобы усложнить процедуру оформления инвалидности. Отрадно, что это важное решение произошло накануне Международного дня инвалидов 3 декабря. Общественная палата неоднократно ставила перед правительством необходимость упрощения процедуры оформления инвалидности, и я очень рада, что нас услышали", — пояснила артистка.
Вместе с "приветами от Путина" Сергей Лавров, возможно, передал Александру Лукашенко, в частности, пожелание об освобождении Виктора Бабарико.