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Гурцкая положительно оценила упрощение оформления инвалидности

Общество

Диана Гурцкая положительно оценила упрощение процедуры оформления инвалидности в России.

Ранее Михаил Мишустин подписал указ, согласно которому повторное обращение в поликлинику не требуется в случае, если изначально в медицинских направлениях на экспертизу не были указаны все врачи.

"Давно ожидаемый и правильный шаг. Остаётся только надеяться, что бюрократы на местах не найдут новых зацепок, чтобы усложнить процедуру оформления инвалидности. Отрадно, что это важное решение произошло накануне Международного дня инвалидов 3 декабря. Общественная палата неоднократно ставила перед правительством необходимость упрощения процедуры оформления инвалидности, и я очень рада, что нас услышали", — пояснила артистка.

Автор: Алексей Корнеев, Редактор: Надежда Яковлева, Куратор: Наталия Красовская
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