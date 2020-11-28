Гурцкая положительно оценила упрощение оформления инвалидности

Диана Гурцкая положительно оценила упрощение процедуры оформления инвалидности в России.

Ранее Михаил Мишустин подписал указ, согласно которому повторное обращение в поликлинику не требуется в случае, если изначально в медицинских направлениях на экспертизу не были указаны все врачи.