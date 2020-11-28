Жители России теперь могут оформить инвалидность в упрощённом формате, поскольку им не нужно повторно обращаться в поликлинику для уточнения направления.
Соответствующий указ об изменении алгоритма оформления инвалидности подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
"Раньше, если в направлении был указан неполный объём медицинских обследований, гражданам приходилось повторно обращаться в поликлинику за дополнительными сведениями. По новым правилам… специалисты бюро медико-социальной экспертизы будут самостоятельно возвращать направление в поликлинику с указанием недостающей информации", — сообщила пресс-служба правительства.
Вместе с "приветами от Путина" Сергей Лавров, возможно, передал Александру Лукашенко, в частности, пожелание об освобождении Виктора Бабарико.