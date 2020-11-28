Оформить инвалидность в России стало проще

Жители России теперь могут оформить инвалидность в упрощённом формате, поскольку им не нужно повторно обращаться в поликлинику для уточнения направления.

Соответствующий указ об изменении алгоритма оформления инвалидности подписал премьер-министр Михаил Мишустин.