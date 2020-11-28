Российские пенсионеры получат двойную выплату в декабре

Жители России, получающие пенсию с 1 по 9 число, в декабре текущего года получат двойную выплату.

Из-за новогодних каникул пенсионерам в последний месяц 2020 года переведут выплату за январь 2021 года.