Жители России, получающие пенсию с 1 по 9 число, в декабре текущего года получат двойную выплату.
Из-за новогодних каникул пенсионерам в последний месяц 2020 года переведут выплату за январь 2021 года.
"График выплаты пенсий может измениться из-за новогодних праздников, которые продлятся с 1 по 10 января 2021 года. Пожилые граждане, чьи выплаты должны осуществляться в эти дни, получат суммы сразу за два месяца", — сообщает РИА "ФАН".
Вместе с "приветами от Путина" Сергей Лавров, возможно, передал Александру Лукашенко, в частности, пожелание об освобождении Виктора Бабарико.