Носить средства защиты — маски и перчатки — придётся до конца следующего года, заявил в интервью "Радио 1" профессор, президент Российской ассоциации общественного здоровья, эксперт ВОЗ Андрей Дёмин.
"Как говорят эксперты, которым я доверяю, при идеальном раскладе, при наличии вакцины и соблюдении всех противоэпидемических мер, вся эта история продлится не менее двух лет. Но год у нас уже почти позади. Поэтому, если мы подключим всю нашу сознательность, пандемия может завершиться в конце 2021 года", — предположил он.
Также Дёмин считает, что к середине января в Европейском регионе число людей, умерших от COVID-19, может увеличиться в четыре раза.
"На сегодняшний день есть достаточно убедительные прогнозы, касающиеся периода, когда начнётся масштабная вакцинация, — это середина января следующего года. До этого, к сожалению, ожидается очень серьёзный рост распространения инфекции. А ежедневное число умерших от COVID-19 в Европейском регионе, к которому мы относимся, к середине января увеличится в четыре раза. Конечно, это только прогнозы. Будем надеяться, что они не исполнятся", — выразил надежду собеседник "Радио 1" .
Учёный заявил, что в настоящее время мы подошли к самому ответственному этапу развития пандемии: растёт число заражённых, вакцины пока нет, коллективный иммунитет ещё не сформирован. В таких условиях нельзя пренебрегать мерами профилактики — необходимо носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
"Подсчитано, что в Европейском регионе постоянно носят маски 60% населения, у нас и этого не наберётся, в Сингапуре — 95%. Так вот, если бы мы носили маски как в Сингапуре, только к середине января 2021 года удалось бы сохранить жизни 260 тысяч человек. Это огромная цифра и очень серьёзный аргумент в пользу масочного режима и дистанцирования", — отметил эксперт.
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