Минздрав опроверг введение в России тотального масочного режима

В России не будут вводить тотальный массовый режим, так как данная мера не имеет смысла, сообщает РИА Новости. Данная мера не имеет смысла, заявил в ходе пресс-конференции в Будапеште министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Масочный режим в России регламентируется строго постановлениями главного санитарного врача. У нас разработана, в том числе, гибкая система введения определённых ограничений в регионах. Россия очень большая страна. И поэтому вводить одновременно на всей территории одинаковый режим не имеет смысла. Локальные режимы вводятся губернаторами каждого региона", — заявил в ходе пресс-конференции в Будапеште министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Роспотребнадзор продлит ограничения для школ и детсадов до 2022 года.