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Дмитрий Востриков: "Из-за коронокризиса в России выросли продажи хлеба"

Общество

В России впервые за последние пять лет наблюдается рост продаж хлеба. Эксперты связывают это с тем, что у россиян упали доходы, поэтому они переориентировались на более доступные и сытные продукты. Ситуацию прокомментировал исполнительный директор ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Востриков.

Дмитрий Востриков: "Из-за коронокризиса в России выросли продажи хлеба"

"Увеличение потребления хлеба как правило происходит в кризисные с экономической точки зрения периоды, ведь хлеб традиционно является одним из самых дешёвых продуктов.

Так было и в 2008 году, когда из-за экономического кризиса и вызванного им снижением уровня благосостояния населения на рынке был зафиксирован рост спроса на хлеб. Сразу после стабилизации экономической ситуации продажи начали демонстрировать обратную динамику. Аналогичная ситуация наблюдается и сейчас. Причина — коронокризис.

Несмотря на снижение потребление, которое мы фиксируем с 2010 года, основным продуктом для россиян на данный момент по-прежнему остаётся хлеб", — пояснил эксперт.﻿﻿

Автор: Снежана Шахова, Куратор: Наталия Красовская
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