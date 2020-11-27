В России впервые за последние пять лет наблюдается рост продаж хлеба. Эксперты связывают это с тем, что у россиян упали доходы, поэтому они переориентировались на более доступные и сытные продукты. Ситуацию прокомментировал исполнительный директор ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Востриков.

"Увеличение потребления хлеба как правило происходит в кризисные с экономической точки зрения периоды, ведь хлеб традиционно является одним из самых дешёвых продуктов.

Так было и в 2008 году, когда из-за экономического кризиса и вызванного им снижением уровня благосостояния населения на рынке был зафиксирован рост спроса на хлеб. Сразу после стабилизации экономической ситуации продажи начали демонстрировать обратную динамику. Аналогичная ситуация наблюдается и сейчас. Причина — коронокризис.

Несмотря на снижение потребление, которое мы фиксируем с 2010 года, основным продуктом для россиян на данный момент по-прежнему остаётся хлеб", — пояснил эксперт.﻿﻿