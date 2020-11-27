В России могут ввести компенсацию за ненормированный рабочий день. Каких категорий граждан это будет касаться, в интервью "Правде. Ру" рассказал президент Ассоциации содействия здоровью и безопасности труда "Эталон", организатор Всероссийской недели охраны труда Олег Косырев.

"На данный момент в законе довольно чётко уже прописаны всевозможные переработки и компенсации. Сложно сказать, какие категории работников у нас не закрыты.

Мы — наследники советского законодательства в плане нормирования труда и оплаты труда. У нас предусмотрена система доплат, в том числе и за работу на вредных условиях, и за ненормированное рабочее время.

Возможно, это касается больше офисных работников.

Если говорить в целом, конечно, это нормальная ситуация, при которой труд свыше установленной нормы должен оплачиваться дополнительно. В большинстве случаев законодательством эта тема уже закрыта.

Скорее всего, здесь имеются в виду какие-то ранее неучтённые категории — малый бизнес, работники непроизводственной сферы. Сейчас же много новых профессий появилось.

Мне кажется, это больше не о введении новых норм, а модернизация существующего законодательства, дополнение его информацией о каких-то профессиях, понятиями и тех новых функций, которые сейчас появляются. Но в целом это хорошая инициатива", — пояснил собеседник "Правды. Ру".