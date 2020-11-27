Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
"Бест Вей" получил премию в номинации "Лидер жилищной кооперации"
Цымбалюк-Романовская заявила, что знает страшную правду о Джигарханяне
В Москве наградят лауреатов конкурса молодых композиторов
Большунов остановился в шаге от медали на старте Кубка мира
Оздоев поддержал Черчесова после скандальных слов о футболистах
"Президентом работать не буду": Лукашенко рассказал, когда покинет пост
У Дрожжиной и Цивина нашли двадцать квартир
Россияне стали покупать больше хлеба на фоне падения доходов
Большунов и четыре норвежца вышли в финал спринта в Руке

Эксперт оценил законопроект о доплате за ненормированный рабочий день

Общество

В России могут ввести компенсацию за ненормированный рабочий день. Каких категорий граждан это будет касаться, в интервью "Правде. Ру" рассказал президент Ассоциации содействия здоровью и безопасности труда "Эталон", организатор Всероссийской недели охраны труда Олег Косырев.

Эксперт оценил законопроект о доплате за ненормированный рабочий день

"На данный момент в законе довольно чётко уже прописаны всевозможные переработки и компенсации. Сложно сказать, какие категории работников у нас не закрыты.

Мы — наследники советского законодательства в плане нормирования труда и оплаты труда. У нас предусмотрена система доплат, в том числе и за работу на вредных условиях, и за ненормированное рабочее время.

Возможно, это касается больше офисных работников.

Если говорить в целом, конечно, это нормальная ситуация, при которой труд свыше установленной нормы должен оплачиваться дополнительно. В большинстве случаев законодательством эта тема уже закрыта.

Скорее всего, здесь имеются в виду какие-то ранее неучтённые категории — малый бизнес, работники непроизводственной сферы. Сейчас же много новых профессий появилось.

Мне кажется, это больше не о введении новых норм, а модернизация существующего законодательства, дополнение его информацией о каких-то профессиях, понятиями и тех новых функций, которые сейчас появляются. Но в целом это хорошая инициатива", — пояснил собеседник "Правды. Ру".

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Надежда Яковлева, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
У Дрожжиной и Цивина нашли двадцать квартир
Россияне стали покупать больше хлеба на фоне падения доходов
Большунов и четыре норвежца вышли в финал спринта в Руке
"Чтобы страна не обвалилась": Лукашенко о новой Конституции
Эксперт оценил законопроект о доплате за ненормированный рабочий день
Российские лыжницы остались без наград на старте Кубка мира
Участника шоу "Голос" обвиняют в изнасиловании
Молдавии Приднестровье не нужно, люди точно
Почему власти не стали делать 31 декабря выходным?
Авербух рассказал о новой программе Загитовой
Популярное
Новости Украины
Украина узаконивает геноцид. Запад согласен

Валерий Коровин рассказал о новом украинском законопроекте, который фактически узаконивает геноцид. России снова придётся освобождать Украину от фашистов?

Украина узаконивает геноцид. Запад согласен
Зачем на самом деле эсминец США входил в территориальные воды РФ
Экспертное мнение
Зачем на самом деле эсминец США входил в территориальные воды РФ
Биатлон
Акимова и Халили не смогли выиграть спринт на Кубке России по биатлону
Российский шоу-бизнес
"Они постоянно врут": Астахов разбирается в деле вдовы Баталова
Игорь Буккер Убийство Кеннеди: развенчание теории заговора Игорь Буккер Василий Амирджанов Радуга снова стала причиной доноса Василий Амирджанов Михаил Закурдаев "Огоньки" гаснут во тьме. Спасет ли их молодежь? Михаил Закурдаев
Комментарии
Зачем эсминец "Джон Маккейн" прорывал границу России?
Правозащитники просят у Запада защиты 
Украина узаконивает геноцид. Запад согласен
Шура испугал поклонников своим внешним видом
Еще пять лет и... Россия покидает МКС?
Правозащитники просят у Запада защиты 
Пашинян пользуется психологическим состоянием армян
Латвия попросила Россию быть внимательней к ее проблемам
Почему экономику Украины хоронят седьмой год, а она жива
Зачем эсминец "Джон Маккейн" прорывал границу России?
"Огоньки" гаснут во тьме. Спасет ли их молодежь?
Правозащитники просят у Запада защиты 
Украина узаконивает геноцид. Запад согласен
В России испытали новейшую гиперзвуковую ракету "Циркон"
Эксперт рассказал о влиянии армянского лобби на правительство Франции
Украина узаконивает геноцид. Запад согласен
Украина узаконивает геноцид. Запад согласен
Отдать Крым без разговоров: ничего нового на Форуме свободной России
Отдать Крым без разговоров: ничего нового на Форуме свободной России
Отдать Крым без разговоров: ничего нового на Форуме свободной России
Правозащитники просят у Запада защиты 
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников