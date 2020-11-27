Пригожин откликнулся на просьбу Навального о помощи

Накануне заседание суда по рассмотрению вопроса о запрете выезда за границу для Алексея Навального было перенесено. Причиной переноса стала неявка обеих сторон. Положительное решение может быть принято в связи с многомиллионными долгами блогера перед петербургским предпринимателей Евгением Пригожиным.

Интернет издание "Главный. Региональный" попросило пресс-службу компании "Конкорд" пояснить позицию бизнесмена касаемо данного вопроса. В компании сослались на слова Евгения Пригожина, который заявил, что Навальному сейчас очень нужна его помощь.

"Уважаемая Наталья, Алексей очень переживает по этому поводу. Мне передали его просьбу не закрывать выезд прямо сейчас. Поэтому мы приняли решение отложить заседание, ведь ему так нужна сейчас моя помощь", — ответил Пригожин.

Сейчас скандальный российский блогер находится в Германии. Алексей Навальный проходит курс реабилитации после лечения в немецкой клинике "Шарите".

Напомним, в госпиталь блогер попал в состоянии комы. Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин неоднократно перечислял деньги на лечение Навального. Однако срок пребывания блогера в Германии подходит к концу. Сейчас Навальный ждет продления визы.

До этого бизнесмен выкупил долг главы иноагента ФБК у компании "Московский школьник". Сумма долга составила почти 29 млн рублей. Напомним, компания "Московский школьник" выиграла дело об упущенной выгоде из-за недостоверного расследования Алексея Навального и его подчиненной, юриста ФБК Любови Соболь.