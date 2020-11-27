В Госдуме поражены пенсионной безысходностью российских пенсионеров

Депутатов Госдумы поразила пенсионная безысходность россиян, сообщает Regnum.

"Ёлки-палки! Людей попросили, фактически, помечтать и назвать любую сумму, при которой им было бы комфортно жить. И кроме финансистов, программистов и строителей, обозначивших более-менее нормальную сумму, лишь каждый пятый (!) замахнулся, понимаете, на 30-40 и 40-50 тысяч рублей! Невероятная смелость, переходящая в распущенность. А остальные, которых 80%??? 20-25 и 25-30 тысяч рублей?!" — написал депутат Госдумы Вячеслав Лысаков ("Единая Россия") в ТГ-канале.

По его мнение, по результатам опроса можно получить представление о психологическом портрете российского общества.

"Скромность опрошенных, а это было, несомненно, старшее поколение — это, на мой взгляд, последний оплот нынешней системы", — считает депутат.

Лысаков был поражен не только скромностью, самоограничением российских пенсионеров, но и их неумением даже мечтать.