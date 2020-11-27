Россиянам хватит 50 тысяч рублей пенсии для комфортной жизни в старости

Сервис "Работа.ру" и негосударственный пенсионный фонд "Сбербанка" провели опрос, чтобы выяснить желаемый уровень пенсии россиян для комфортной жизни в старости.

Программисты (23%), специалисты в области финансирования (22%), строители (20%) заявили, что после завершения карьеры хотели бы получать более 100 тысяч рублей в месяц.

Врачи, учителя, сотрудники кафе и ресторанов, а также водители хотели бы получать пенсию размером от 40 до 50 тысяч рублей. Так ответили 23% официантов и поваров, 21% врачей и учителей и 19% работников транспортной сферы.

Каждого пятого работника производства устроила бы пенсия размером от 30 до 40 тысяч рублей.

Ранее первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в интервью "Правде.Ру" рассказал о тонкостях пенсионной политики.