В Петербурге произведут проверку перевода сотрудников старше 65 лет на дистанционный формат работы в связи с распространением коронавируса.
Как сообщили в пресс-службе Смольного данное поручение поступило от вице-губернатора Северной столицы Евгения Елина.
Напомним, что с 16 ноября, согласно требованиям Роспотребнадзор, организации должны были перевести на дистанционный формат работы сотрудников в возрасте старше 65 лет и людей, имеющих хронические заболевания.
Представители Ситуационного центра при правительстве Санкт-Петербурга проверят достоверность сведений, поданных руководителями компаний.
Заражённых COVID-19 пациентов, находящимся на домашнему лечении, обеспечат бесплатными лекарствами.
Выдача бесплатных медикаментов позволит снизить распространение заболевания, считает губернатор Северной столицы Александр Беглов.
Валерий Коровин рассказал о новом украинском законопроекте, который фактически узаконивает геноцид. России снова придётся освобождать Украину от фашистов?