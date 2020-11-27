Власти Петербурга проверят перевод петербуржцев на удалёнку

В Петербурге произведут проверку перевода сотрудников старше 65 лет на дистанционный формат работы в связи с распространением коронавируса.

Как сообщили в пресс-службе Смольного данное поручение поступило от вице-губернатора Северной столицы Евгения Елина.

Напомним, что с 16 ноября, согласно требованиям Роспотребнадзор, организации должны были перевести на дистанционный формат работы сотрудников в возрасте старше 65 лет и людей, имеющих хронические заболевания.

Представители Ситуационного центра при правительстве Санкт-Петербурга проверят достоверность сведений, поданных руководителями компаний.

Заражённых COVID-19 пациентов, находящимся на домашнему лечении, обеспечат бесплатными лекарствами.

Выдача бесплатных медикаментов позволит снизить распространение заболевания, считает губернатор Северной столицы Александр Беглов.