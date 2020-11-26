"ВКонтакте" начала отмечать страницы умерших пользователей

Родственники умерших пользователей социальной сети "ВКонтакте" могут обратиться в техподдержку с фотографией свидетельства о смерти. Тогда на странице появится специальное обозначение — "Страница умершего человека". Также по желанию близких страница может быть удалена.

"В случае смерти пользователя его родственники могут обратиться в поддержку и предоставить фото свидетельства о смерти. По желанию родных страницу умершего можно удалить или оставить её как память для близких людей. При втором варианте появится и отметка "Страница умершего человека", — пояснили в пресс-службе.

Надпись будет находиться на месте даты и времени его последнего посещения страницы "ВКонтакте", сообщает tjournal. ru. В поиске и списке друзей никаких изменений не появится.

Ранее "Правда. Ру" писала, что "ВКонтакте" будет отслеживать агрессивных пользователей.