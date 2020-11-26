Сидячий образ жизни: как снизить вред для здоровья?

Из-за массового перехода на дистанционное образование и работу многие люди забывают о необходимости физической активности. Большинство стали вести сидячий образ жизни, что может негативно повлиять на здоровье.

Достаточно лишь 30-40 минут в день, чтобы минимизировать негативное воздействие на организм человека.

Учёные провели исследование и пришли к выводу, что 40 минут активности позволяют компенсировать 10 часов сидячего образа жизни.

В исследовании приняли участие 45 тыс. человек. Все они носили фитнес-браслеты.

Человеку достаточно всего 40 минут покататься на велосипеде, побегать или активно походить. Тем, кто уделяет внимание физической активности, удаётся почти полностью компенсировать вред от сидения на месте.

Тем, у кого нет на это времени, учёные рекомендуют начать с малого. Например, отказаться от лифта и подниматься по лестнице, хотя бы часть пути доходить до работы пешком, играть с детьми, больше гулять и чаще танцевать.