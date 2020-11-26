Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Бабикову не разрешают пересдать тест на коронавирус
На YouTube вышел фильм о пайщиках жилищного кооператива
Тамара Сёмина объяснила, почему Королёва простила Тарзана
Матчи чемпионата РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Марадоне
Ирина Слуцкая получила серьезную травму
Светлана Светличная объяснила, что с ней произошло
Немецкий психотерапевт назвал фразы, провоцирующие развитие болезней
Сборная России примет участие в Кубке мира без двух биатлонистов
В России испытали новейшую гиперзвуковую ракету "Циркон"

Сидячий образ жизни: как снизить вред для здоровья?

Общество

Из-за массового перехода на дистанционное образование и работу многие люди забывают о необходимости физической активности. Большинство стали вести сидячий образ жизни, что может негативно повлиять на здоровье.

Сидячий образ жизни: как снизить вред для здоровья?

Достаточно лишь 30-40 минут в день, чтобы минимизировать негативное воздействие на организм человека.

Учёные провели исследование и пришли к выводу, что 40 минут активности позволяют компенсировать 10 часов сидячего образа жизни.

В исследовании приняли участие 45 тыс. человек. Все они носили фитнес-браслеты.

Человеку достаточно всего 40 минут покататься на велосипеде, побегать или активно походить. Тем, кто уделяет внимание физической активности, удаётся почти полностью компенсировать вред от сидения на месте.

Тем, у кого нет на это времени, учёные рекомендуют начать с малого. Например, отказаться от лифта и подниматься по лестнице, хотя бы часть пути доходить до работы пешком, играть с детьми, больше гулять и чаще танцевать.

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Надежда Яковлева, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
В России испытали новейшую гиперзвуковую ракету "Циркон"
Премьера оперы в пандемию - пир во время чумы или победа над вирусом?
УЕФА отстранил работника "Карабаха" за националистические призывы
Вскрылись подробности махинаций с недвижимостью вдовы Баталова
Россия пришла в Карабах навсегда
Сомнолог рассказала, как выбрать правильную мелодию будильника
Вратарь "Локомотива" вошёл в сборную тура Лиги чемпионов
Даня Милохин извинился за жестокий вандализм
Информационная гигиена: как спасти близких от вируса фейка
Лавров: мир рискует погрузиться в "киберхаос"
Популярное
Российский шоу-бизнес
Выяснилось, с кем подрался Павел Прилучный

Павел Прилучный, который опубликовал снимок своего "разукрашенного" ссадинами и кровоподтёками лица в Instagram, отказался объяснять подробности своей драки.

Выяснилось, с кем подрался Павел Прилучный
Елена Воробей устроилась кассиром в супермаркет
Российский шоу-бизнес
Елена Воробей устроилась кассиром в супермаркет
Здоровье
Врач перечислил смертельные симптомы коронавируса
Новости футбола
Казанский поблагодарил болельщиков за поддержку после слов Черчесова
Наталия Красовская Информационная гигиена: как спасти близких от вируса фейка Наталия Красовская Олег Артюков Еще пять лет и... Россия покидает МКС? Олег Артюков Усам Оздемиров "ВЭБ.РФ" возглавит борьбу за процветание страны Усам Оздемиров
Комментарии
Еще пять лет и... Россия покидает МКС?
Украина узаконивает геноцид. Запад согласен
Отдать Крым без разговоров: ничего нового на Форуме свободной России
Отдать Крым без разговоров: ничего нового на Форуме свободной России
Отдать Крым без разговоров: ничего нового на Форуме свободной России
Зачем эсминец "Джон Маккейн" прорывал границу России?
Украина узаконивает геноцид. Запад согласен
Отдать Крым без разговоров: ничего нового на Форуме свободной России
Правозащитники просят у Запада защиты 
Правозащитники просят у Запада защиты 
Почему экономику Украины хоронят седьмой год, а она жива
Почему экономику Украины хоронят седьмой год, а она жива
Зачем эсминец "Джон Маккейн" прорывал границу России?
Латвия попросила Россию быть внимательней к ее проблемам
Станислав Тарасов: "Карабахский конфликт давно не между Арменией и Азербайджаном"
Зачем эсминец "Джон Маккейн" прорывал границу России?
Зачем эсминец "Джон Маккейн" прорывал границу России?
Почему экономику Украины хоронят седьмой год, а она жива
Зачем эсминец "Джон Маккейн" прорывал границу России?
Зачем эсминец "Джон Маккейн" прорывал границу России?
Надежды Путина на разум белорусов не оправдались
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников