Русская православная церковь проводит подготовку священников, посещающих больных COVID-19. Так, в Москве уже создана пастырская группа помощи, в которую входит 20 священнослужителей.
"У нас звонков, просьб бывает в день от пяти до десяти примерно. Пока они справляются. Если нужно, мы ещё подготовим батюшек. В других регионах меньше, наверное", — сообщил в эфире телеканала "Россия 24" глава синодального отдела Московского патриархата по благотворительности епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон (Шатов).
Пока не все граждане знают о возможности обратиться за помощью к священнику.
Архиерей подчеркнул, что представители духовенства рады прийти на помощь медикам. Они навещают людей на дому, особенно пожилых людей, которые находятся на самоизоляции.
В епархиях созданы горячие линии, куда люди могут обратиться за помощью.
Например, попросить привезти на дом продукты — за свой счёт или даже бесплатно, как в некоторых епархиях.
Павел Прилучный, который опубликовал снимок своего "разукрашенного" ссадинами и кровоподтёками лица в Instagram, отказался объяснять подробности своей драки.