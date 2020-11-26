РПЦ проводит подготовку священников для помощи больным COVID-19

Русская православная церковь проводит подготовку священников, посещающих больных COVID-19. Так, в Москве уже создана пастырская группа помощи, в которую входит 20 священнослужителей.

"У нас звонков, просьб бывает в день от пяти до десяти примерно. Пока они справляются. Если нужно, мы ещё подготовим батюшек. В других регионах меньше, наверное", — сообщил в эфире телеканала "Россия 24" глава синодального отдела Московского патриархата по благотворительности епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон (Шатов).

Пока не все граждане знают о возможности обратиться за помощью к священнику.

Архиерей подчеркнул, что представители духовенства рады прийти на помощь медикам. Они навещают людей на дому, особенно пожилых людей, которые находятся на самоизоляции.

В епархиях созданы горячие линии, куда люди могут обратиться за помощью.

Например, попросить привезти на дом продукты — за свой счёт или даже бесплатно, как в некоторых епархиях.