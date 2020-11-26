Вирусологи предсказали спад пандемии COVID-19 в 2021 году

Пандемия коронавируса закончится летом 2021 года. В апреле ожидается спад, и осенью уже не будет значительного роста числа заражённых COVID-19, заявил в интервью News. ru бывший глава отдела микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Виктор Зуев.

"Инфекционный процесс имеет свою закономерность: он не может развиваться вечно. Случится неизбежное ослабление вируса, он перестанет вызывать тяжёлые формы болезни. А у людей с сильным иммунитетом заболевание будет проходить бессимптомно", -пояснил он.

При этом не стоит надеяться на коллективный иммунитет. Эксперт подчеркнул, что иммунитет против COVID-19 держится не более полугода, потом челочек может снова заразиться.

В настоящее время эпидемия коронавирусной инфекции в России в самом разгаре. Во время второй волны COVID-19 заражённых стало в пять раз больше, чем было весной этого года.